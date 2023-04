Frazione Albareto di Varzi, ladri forzano l’inferriata ed entrano in casa: rubati gioielli

Varzi (Pavia), 17 aprile 2023 - Quando è rientrato a casa, nella tarda serata di ieri, domenica 16 aprile, ha trovato forzata l'inferriata della porta finestra della cucina. L'uomo, 48enne che abita alla frazione Albareto di Varzi, ha chiamato subito i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, ma i malviventi erano già fuggiti dall'abitazione, presa di mira durante la momentanea assenza dei padroni di casa.

Non è bastata l'inferriata a fermare i ladri, che l'hanno forzata e si sono così introdotti nell'abitazione, che hanno messo a soqquadro per cercare qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato e portato via alcuni gioielli d'oro, per un valore al momento ancora da quantificare.

Una brutta sorpresa per i padroni di casa, che almeno non hanno però incrociato i malviventi come successo invece la sera precedente al 55enne di Cilavegna che s'era trovato a tu per tu con due ladri con i volti coperti e armati di spray al peperoncino, che hanno usato contro di lui per coprirsi la fuga, tramutando il furto in rapina.

A Varzi invece quando il 48enne è rientrato a casa i ladri erano probabilmente fuggiti già da tempo, lasciando il danno all'inferriata oltre al valore della refurtiva. Sul furto hanno avviato indagini i carabinieri della Stazione di Varzi, della Compagnia di Voghera.