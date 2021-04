Valeggio (Pavia) – E’ stata trovata morta, pare scivolata accidentalmente in un canale d’irrigazione per salvare uno dei suoi cani. Polina Kochelenko, 35enne di origini russe, abitava da sola a Valeggio, di professione istruttrice cinofila. Le ricerche erano scattate nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile, dopo l’allarme lanciato dalla madre, che vive in Piemonte, che non riusciva a contattarla dal pomeriggio del giorno precedente. I carabinieri avevano fatto subito un sopralluogo nell’abitazione, trovandola però in ordine, senza segni di effrazione né di colluttazione, nulla insomma che potesse far presagire la tragedia.

Dalla casa mancavano anche i cani della donna, che probabilmente era uscita proprio per una passeggiata nelle campagne circostanti. Le ricerche di vigili del fuoco e Protezione civile si erano poi interrotte con l’oscurità e sono riprese questa mattina, quando è stata fatta la tragica scoperta, non lontano dall’abitazione della donna trovata ormai priva di vita. Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Vigevano. La prima ipotesi è che la giovane donna possa aver provato a salvare uno dei suoi cani che forse era caduto nel canale d’irrigazione e non riusciva più a risalire, ma accertamenti devono ancora confermare la dinamica dell’accaduto.