Ustionato ai fornelli . Paura per un bambino

MORTARA (Pavia)

Un incidente domestico dalla dinamica banale, ma dalle conseguenze purtroppo gravi. Un bambino di poco più di anno è infatti rimasto ustionato al petto e al collo, colpito da schizzi di acqua bollente per un urto accidentale al pentolino sul fuoco. Il piccolo, che ha solo 14 mesi, era in braccio alla madre che stava cucinando, nella serata di domenica, nell’appartamento dove vivono a Mortara, in via Monteverde. La stessa giovane donna, 24enne originaria dell’Ucraina, ha chiamato il 112 facendo arrivare tempestivamente sul posto i soccorsi sanitari. Per la riferita gravità della situazione, dalla Centrale operativa di Areu è stato inviato anche l’elisoccorso, che ha poi trasportato il bimbo ustionato, non in pericolo di vita ma comunque in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano.

Ha riportato ustioni di secondo grado, senza lesioni che gli abbiano compromesso funzionalità vitali, ma il percorso per riprendersi sarà inevitabilmente lungo e non semplice, dopo il trauma molto doloroso subìto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della compagnia di Vigevano, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri sarebbe stata confermata la causa accidentale. La stessa madre aveva riferito ai soccorritori che aveva il figlioletto in braccio mentre stava cucinando, quando un improvviso e imprevedibile urto aveva fatto cadere il pentolino che era sul fuoco, con acqua in ebollizione. Nella caduta a terra della pentola, degli schizzi dell’acqua bollente hanno purtroppo colpito il bambino sia sul collo che sul petto. Pur avendolo in braccio, la madre non è riuscita a evitarlo, tanto repentina è stata la conseguenza dell’urto e della caduta del pentolino. Un incidente domestico dalla dinamica abbastanza frequente, con conseguenze che spesso si limitano a un grande spavento, ma altre volte invece il contenuto delle pentole sul fuoco finisce per ustionare anche gravemente le vittime. Di certo la giovane madre si sentirà in colpa per l’imprudenza di cucinare con il bimbo in braccio, ma lo stava facendo in buona fede, per continuare ad accudire il piccolo tenendolo sotto il più stretto controllo anche mentre stava provvedendo a preparare la cena.

Stefano Zanette