Pavia, uomo dorme nudo sul sagrato di una chiesa: allarme sicurezza in centro

Pavia, 19 settembre 2023 – Un uomo nudo che dorme avvolto in una coperta sul sagrato della chiesa dedicata ai santi Giacomo e Filippo, in via Porta. Lo ha visto la consigliera comunale della Lega Eugenia Marchetti, che ieri ha presentato una istant question sulla sicurezza nel centro cittadino. “Un signore ha trovato rifugio sui gradini della chiesa, si legge nel documento, spesso molestando i cittadini a causa dell’elevato stato di ebbrezza, addirittura sputando sui muri della chiesa sconsacrata – ha detto la consigliera - Inoltre dorme nudo e fa i bisogni all’interno del parcheggio della palestra civica. E non si tratta dell’unica segnalazione di questo genere: alcuni residenti del centro storico hanno evidenziato come da diverso tempo sotto le Varesine di corso Cavour ci sia una donna che dorme e altri clochard in evidente stato d’ebbrezza. Abbiamo vietato ai cittadini di consumare alcolici durante la notte bianca creando un evidente disagio agli esercenti e poi permettiamo ai senzatetto di bere e ubriacarsi senza sanzionarli. Non era questa la sicurezza che era stata promessa in campagna elettorale”.

Diversi i casi difficili in città, sia nel “cuore” di Pavia, sia nella prima periferia. Nelle adiacenze del giardino dei vigili del fuoco in viale Campari, infatti, vengono segnalati dei bivacchi, mentre da tempo i residenti e commercianti di viale Matteotti hanno lanciato l’allarme degrado sull’allea. “Il regolamento comunale prevede delle sanzioni – ha aggiunto Marchetti – e una serie di divieti per contrastare il bivacco temporaneo e l’accattonaggio molesto”.

“La signora che dorme sotto le Varesine – ha replicato l’assessore alla sicurezza Pietro Trivi – è seguita dai servizi sociali. E’ una persona con dei disturbi che è stata portata più volte al Villaggio San Francesco, ma non ci rimane. Scappa. In quanto all’uomo che dorme nudo sul sagrato della chiesa, non l’ho mai visto e non l’hanno mai visto gli agenti di polizia locale che sono stati avvisati. La fotografia che mi è stata inviata mostra un uomo avvolto in una coperta”