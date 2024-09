Uno spazio per rinascere. Ospiterà persone fragili

"Una casa per rinascere" da patologie psichiatriche non in fase acuta, disagio sociale, disabilità psichiche e fisiche. La dimora protetta è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo attraverso i progetti di housing sociale e inaugurata ieri, dopo la ristrutturazione di una villa di proprietà di Fondazione Algeri. Nata nel 2018 senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, Fondazione Algeri ha stipulato una convenzione con Fondazione Costantino per la gestione della casa e un comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato. Otto i posti letto che potranno essere occupati da persone di ambo i sessi, tra i 18 e i 65 anni, che possiedano una discreta autonomia nella gestione di sé e dell’ambiente in cui vivono o che, in alternativa, possiedano le risorse e la motivazione necessarie a instaurare un percorso di accompagnamento graduale all’autonomia. La persona viene così a trovarsi all’interno di un ambiente in grado di motivarla e sostenerla, insieme agli operatori nella costruzione di stimolanti contesti e significative relazioni. "Una Casa per rinascere" si configura come un luogo di accoglienza, ascolto e risposta ai bisogni di varie forme di disagio sociale, economico, psichico, che attraverso un insieme di misure che consentono all’utente di recuperare capacità perdute, possano sviluppare potenzialità latenti. M.M.