Undici telecamere filmeranno a tappeto ogni movimento

Il centro lomellino è sempre più vicino a poter disporre di un servizio di videosorveglianza pubblica, adeguato alle necessità. Il Comune ha accolto la proposta della società che aveva presentato il progetto: doterà il paese di 11 telecamere oltre alla centrale di gestione che controllerà l’intero sistema. Tre telecamere saranno posizionate in Comune; quattro ai varchi di ingresso al paese con la possibilità di leggere le targhe dei veicoli in transito. Altri due impianti vigileranno sulla zona del cimiero, una sulla piazzola ecologica, una sulla frazione Barbavara e un’altra ancora sulla chiesa della stessa frazione. Il nuovo sistema di videosorveglianza costerà 40mila euro.

Secondo i piani della Giunta Garza il servizio dovrebbe essere pronto entro la metà del prossimo anno. Il risultato è infatti legato a un’altra opera: il posizionamento di un’antenna di una società di telecomunicazioni per collocare la quale sono in arrivo gli ultimi permessi. Solo dopo la sua installazione si procederà alla creazione del punto in grado di ricevere i segnali delle telecamere nonché di elaborare e trasmettere le informazioni.

Umberto Zanichelli