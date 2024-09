Una quercia nel giardino della Pertusati

Una quercia armenia da ieri si trova nel giardino della rsa Pertusati. È stata messa a dimora al termine della ricorrenza della Santa Croce in sostituzione di un cedro del Libano ammalorato. "Abbiamo scelto un’essenza simbolo della resistenza, della forza e di tutti coloro che non rinunciano ai loro valori – ha spiegato il direttore generale di Asp Maurizio Niutta –. La pianta, donata da un cittadino, ricorda il giardino dei giusti inaugurato a Gyuri nella parte nord-occidentale dell’Armenia, in memoria delle tante vittime cristiane. Da un’essenza proveniente da un Paese che cerca la pace, a un’altra simbolo della nostra forza". La cerimonia si è inserita in una giornata della Asp dedicata a monsignor Francesco Pertusati, che ha lasciato le sue sostanze per gli anziani della città, mentre il centro polivalente è dedicato a San Gerolamo Emiliani, che portò a Pavia il primo orfanotrofio e l’istituto Santa Croce sorge dove si trovava la chiesa.