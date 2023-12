Una fiaba e si sta insieme. Un libro per bambini sul rispetto degli altri

Fiabe per stare insieme. Così titola il libro presentato ieri nel reparto pediatria dell’Ospedale Maggiore di Lodi. L’idea dell’autrice Barbara Grecchi e dell’illustratrice Emma Cremaschi è un testo interattivo, con letture e giochi, per aiutare i bambini a riflettere "sul riconoscimento della dignità, del rispetto dei valori, degli altri e della terra, a prescindere dalla provenienza". "Fiabe come mezzo di educazione che aiutino a creare un reparto a misura di bambino" ha aggiunto Maurizia Cambiè, di Abio Lodi, onlus che si occupa di aiutare i bambini a superare l’impatto con l’ospedale e che ha promosso il libro: "Sarà dato negli zainetti dell’accoglienza che diamo sempre ai nuovi ricoverati, probabilmente il libro lo daremo tra chi ha più di due anni e non è ancora arrivato all’adolescenza". Tra i presenti, anche la dottoressa Roberta Giacchero, direttrice del reparto di pediatria.