Una collisione violenta tra Suv e ambulanza. In tre al Pronto soccorso

VIGEVANO (Pavia)

Due operatori della Croce Rossa di Vigevano e un automobilista sono rimasti coinvolti nello scontro tra un suv Chevrolet Captiva e un’ambulanza poco dopo le 20,30 di mercoledì all’altezza della rotatoria di Santa Giuliana, tra viale Montegrappa e corso Novara. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri: l’urto è stato particolarmente violento ma per fortuna nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze serie. L’ambulanza in quel momento non stava trasportando pazienti. I tre coinvolti, di 50, 56 e 62 anni, sono stati accompagnati comunque in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino per degli accertamenti. Nessuno ha riportato conseguenze né ci sono stati problemi per la circolazione. U.Z.