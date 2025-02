Un tavolo del commercio contro la crisi

GAMBOLÒ (Pavia)Una strategia comune per provare a risollevare l’economia locale, che è in difficoltà. Nasce con questo obiettivo l’incontro, promosso dall’assessorato al Commercio e dal vicesindaco Anna Preceruti (in foto) e fissato per il prossimo 3 marzo alle 21 al salone Litta del Castello. Una riunione aperta alla cittadinanza, alle associazioni di esercenti, artigiani, agli imprenditori del territorio e, più in generale, ai titolari di attività commerciali a Gambolò. L’idea di fondo dell’iniziativa, è quella di ascoltare le esigenze degli operatori del commercio, siano essi esercenti o imprenditori, e individuare una serie di iniziative da attuare sul territorio. "L’auspicio – hanno annunciato dal palazzo municipale – è quello di trovare delle linee comuni di azione, che possano soddisfare le esigenze dei diversi soggetti economici, che lavorano e producono in città". Quella di inizio marzo non sarà comunque un’iniziativa unica: l’idea è quella di riconvocare il tavolo a qualche mese di distanza, per poter avere il polso della situazione e valutare l’efficacia delle scelte compiute.

A Gambolò la situazione è migliore rispetto ai centri vicini, Vigevano prima di tutti che nel 2024 ha registrato il record di chiusure di attività commerciali e, anzi, ha in prospettiva due nuove aperture. Resta, però, aperto il tema dei costi fissi e, in particolare, delle bollette: tra i progetti c‘è quello di creare spazi da affittare a prezzi calmierati per consentire ai giovani di avviare un’attività commerciale.

Umberto Zanichelli