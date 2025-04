Un summit per dire basta allo smog

Che aria si respira a Como? Quali effetti può avere lo smog sulla salute delle persone, soprattutto dei più fragili, bambini e anziani? Cosa si dovrebbe fare per migliorare la qualità dell’aria? Se ne parla stasera alle 20.30 in Provincia (via Borgovico 148). Interviene Francesco Forastiere, medico ed epidemiologo del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio - Asl Roma 1 dal 1981 al 2017, visiting professor presso l’Environmental Research Group dell’Imperial College di Londra, consulente dell’Oms e direttore della rivista Epidemiologia & Prevenzione. L’incontro pubblico è organizzato da Legambiente.