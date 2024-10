Un rondò salva-ciclisti. Cittadini accontentati

I cittadini avevano evidenziato alcune criticità nella viabilità di viale della Libertà e anche nel progetto di una rotonda che si dovrà realizzare. Hanno persino preparato una petizione sottoscritta da 200 persone che hanno portato al sindaco Michele Lissia e all’assesore alla mobilità e ai lavori pubblici Alice Moggi appena si è insediata la nuova amministrazione.

"Tantissimi pavesi – ha spiegato Alice Moggi (nella foto) – mi hanno segnalato la totale assenza di percorsi ciclabili sicuri. Grazie all’aiuto di professionisti abbiamo proposto un’alternativa al progetto iniziale della rotonda all’imbocco di viale della Libertà, che prevede modifiche importanti con l’inserimento di ciclabili sicure, dal ponte della Libertà in entrambe le direzioni. Come sapete i lavori partiranno entro fine mese anche per la realizzazione della rotonda di Fossarmato. Un paio di mesi di ritardo valgono progetti migliori, più utili, più sicuri e più condivisi". Condivisi perché sono stati presentati ai cittadini che hanno plaudito alla prima rotonda ciclabile della città, anche se non sono mancate critiche e preoccupazioni per il traffico difficoltoso dei prossimi mesi. I lavori per la realizzazione della rotonda di viale della Libertà dureranno 8 mesi, a partire dalla settimana che comincia con il 21 ottobre e lo stesso accadrà a Fossarmato. L’intervento costerà 700mila euro e dovrebbe rendere più facile la vita di chi si sposta in bici e più fluido il traffico automobilistico.M.M.