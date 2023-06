Un primato storico L’Università di Pavia supera i 26mila studenti

di Manuela Marziani

L’Università di Pavia supera per la prima volta nella sua storia i 26mila iscritti. I dati, rilevati a maggio e inseriti nella Relazione integrata sulle attività di Ateneo, attestano che gli studenti di UniPv tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico sono esattamente 26.083. Un numero che conferma e rafforza la fiducia nei confronti della prestigiosa Università e della sua offerta formativa. "È un risultato di grandissimo rilievo, di cui tutto l’Ateneo deve essere profondamente orgoglioso - commenta il rettore Francesco Svelto -. Un dato che premia Pavia città campus, e riconosce la nostra Università come inclusiva, capace di attrarre per l’offerta formativa, per i servizi, e, unica in Italia, per le soluzioni residenziali e formative della rete dei collegi. La didattica è la prima delle tre missioni dell’Università e tale deve rimanere nella consapevolezza del ruolo ineludibile che ha per la formazione dei giovani e per il complessivo sviluppo sociale ed economico del Paese. L’obiettivo è di proseguire in questo percorso e riuscire a interpretare al meglio e sostenere le esigenze degli studenti, al fine di formare persone consapevoli e mature". L’ateneo pavese, secondo i dati Censis, è al primo posto nella graduatoria dei grandi atenei italiani, ai vertici delle classifiche degli atenei statali in diversi ambiti e offre una didattica di eccellenza.