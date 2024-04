“Un nuovo inizio“: ecco la squadra del Pd

Consiglieri uscenti, consiglieri delle passate legislature e new entry. Il Partito democratico ha presentato la squadra con la quale corre alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. "Un nuovo inizio" è lo slogan scelto per portare a palazzo Mezzabarba Pietro Alongi, Cristina Barbieri, Giada Bravi, Cristina Bruzzo, Edoardo Buoli, Roberto Calabrò, Antonio Campanella, Walter Casali, Fabio Castagna, Lorena Cuccu, Alda Cuomo, Milena D’Imperio, Paolo Fornelli, Luigi Furini, Mario Giavardi, Stefano Gorgoni, Cosimo Lacava, Paola Leati, Giuseppe Lorusso, Cristina Niutta, Flavia Carolina Orellana, Federico Pagetti, Giuseppe Palumbo, Matteo Pezza, Inga Priscari, Claudia Ravetta, Orazio Romano, Anna Rovati, Antonio Sacchi, Luca Semeraro, Flavio Suardi ed Elena Vigo.

Punta sulla parità di genere e sul contrasto alla disaffezione del mondo femminile per la politica, invece, la lista civica “Facciamo centro“ che si richiama al consigliere attualmente all’opposizione Rodolfo Faldini. "È la vera novità del panorama politico pavese – ha detto Faldini – che racchiude persone con diverse occupazioni e qualcuno in pensione. Abbiamo molto entusiasmo e vogliamo vincere il fenomeno dell’astensionismo". Non ancora del tutto completa la lista dei nomi - "La teniamo aperta ancora qualche giorno cercando di comprendere le migliori risorse della città" - che, nell’ambito della coalizione di centrosinistra, ha elaborato un programma che punta sul potenzamento del servizio di trasporto pubblico locale, sulla ricostruzione della piscina via Folperti e di altri impianti sportivi. "Proponiamo anche un velodromo come una maggiore considerazione nei confronti delle periferie che potrà avvenire con la ricostituzione dei comitati di quartiere, cura del verde e del decoro della città. Crediamo che la malamovida vada affrontata per consentire di vivere civilmente lo svago rispettando i residenti". M.M.