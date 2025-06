Un freno a Pavia: "Urla e bevute" ecco gli steward

Viaggio nella malamovida in un sabato sera molto speciale. Quello appena trascorso era infatti un weekend particolare a Pavia, il primo dal momento in cui si è chiuso l’anno scolastico che ha portato in centro diverse scolaresche, ma anche la serata del Pride party, del lunapark tra i più grandi e belli d’Italia e una delle prime giornate calde d’anticipo d’estate. Un mix quasi da incubo per i residenti che vedono cominciare la stagione del non riposo. Con l’arrivo della bella stagione, inevitabilmente, gli studenti universitari come i liceali dai locali si spostano all’aperto, nelle piazze della città e sostano fino a tarda ora ascoltando musica ad alto volume e chiacchierando.

"In piazza della Vittoria, come in via Siro Comi o in Strada Nuova si radunano sempre moltissimi ragazzi - ha detto Maria Grazia Losa, residente del centro e promotrice da alcuni anni del movimento MovidAltrove - che urlano e bevono fino a notte fonda ascoltando musica ad alto volume". In passato i residenti hanno fotografato quello che il mattino seguente trovavano per le strade e nei pressi delle loro abitazioni. Non di rado, infatti, al mattino devono guardare dove mettono i piedi per non calpestare tracce di vomito e trovano urina sui portoncini in legno delle abitazioni e sui muri. Poi c’è chi non regge l’alcol e, dopo aver bevuto si sdraia a terra o sulle rovine della torre civica rischiando di far cadere i mattoni ancora rimasti. "L’amministrazione comunale - ha aggiunto Losa - sta cercando d’intervenire".

Per evitare che i ragazzi, non sapendo che cosa fare, bevano e basta, palazzo Mezzabarba sta proponendo delle alternative. Nel weekend in piazza della Vittoria è stato allestito un campo da basket per il torneo ’Bezzer Beater 3x3’, mentre al Caffè Teatro è andato in scena il Pride party a conclusione della manifestazione. "Domenica mattina ho trovato tutta Strada Nuova piena di bicchieri di plastica e carte sporche - ha commentato un’operatrice ecologica in servizio in centro -. Non è un mio compito doverli raccogliere". Incuria e degrado regnano in centro ogni fine settimana, indipendentemente dalle manifestazioni. Accanto ai cestini ogni domenica mattina si trova una quantità di rifiuti accatastati.

E poi ci sono le intemperanze di alcuni che trasformano il divertimento degli altri. Per questo dalla prossima settimana torneranno operativi in orrario notturno gli steward. Gli uomini con le pettorine gialle stazioneranno lungo le strade della movida dalle 22 alle 3 ogni mercoledì, venerdì e sabato per promuovere il rispetto delle regole e segnalare alle forze dell’ordine i comportamenti scorretti.