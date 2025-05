Ucciso dall’auto. Il ciclista aveva 74 anni

BEREGUARDO (Pavia)Il ciclista si sarebbe immesso sulla Provinciale 526 dell’Est Ticino, forse anche per attraversarla, al Quartiere Villette di Bereguardo, dove è stato investito dalla Golf. Sono ancora in corso gli accertamenti della Polstrada di Pavia per ricostruire la dinamica del tragico incidente di sabato sera in cui ha perso la vita Sergio Paroni, pensionato di 74 anni, originario di Torre d’Isola ma residente a Trivolzio. In sella alla sua mountain bike, il settantaquatrenne è stato travolto dalla Volkswagen guidata da un cinuqnatunenne di Voghera, che si è fermato e ha attivato i soccorsi. La Golf è rimasta sulla destra della carreggiata della Provinciale, in direzione Bereguardo-Pavia. I soccorritori arrivati in codice rosso non hanno purtroppo potuto fare nulla per la vittima.Il pensionato era atteso dagli amici alla Cooperativa del paese, dove non è mai arrivato e dove in breve è giunta invece la tagica notizia che le sirene delle ambulanze e la strada bloccata per i soccorsi e i rilievi erano per l’incidente in cui aveva perso la vita il loro amico. L’investimento è avvenuto su un rettilineo poco prima delle 20, con la luce del sole ormai prossima al tramonto, in corrispondenza dell’immissione sulla Sp526, nel tratto urbano di via Pavia, con la Sp22, via Roma, che collega Bereguardo a Trivolzio.In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbe trattato proprio di uno scontro causato dall’immissione del ciclista sulla strada principale dove arrivava l’automobile. Ma l’esatta dinamica dell’incidente e le sue cause e responsabilità devono ancora essere stabilite dagli accertamenti in corso da parte della Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi sul posto.

Stefano Zanette