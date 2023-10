Ubriaco sul monopattino rovina a terra. Finisce al Pronto soccorso

Un tunisino di 32 anni, piuttosto alticcio, ha affrontato con il suo monopattino il cavalcavia di via Macallè a Crema, perdendo l’equilibrio e sfracellandosi a terra. Mancava una manciata di minuti alla mezzanotte di sabato e sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema, seguite a breve distanza da una pattuglia della Polstrada. Mentre i volontari soccorrevano il tunisino caduto e lo portavano al vicinissimo Pronto soccorso, dove sarà ricoverato in codice giallo, la Polstrada provvedeva a segnalare la presenza di un incidente mettendo una quindicina di fiaccole ai bordi della strada, che era completamente al buio. Quando il ferito è stato portato in ospedale, le fiaccole sono rimaste sul posto. Qualcuno, vedendo le fiamme ha chiamato i vigili del fuoco, che sono prontamente usciti a spegnerle. Lo straniero sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza e mandato davanti a un giudice.