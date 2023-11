Tutti in sella, aumetano del 13% gli iscritti alla Fiab locale

Con un aumento del 13 per cento degli iscritti 2023 la Fiab di Casalpusterlengo ha raggiunto il quarto miglior risultato tra tutte le associazioni FIAB in Italia per l’alto numero di rinnovi dall’anno precedente. Parte il tesseramento 2024 della Federazione italiana ambiente e bicicletta di Casalpusterlengo ed è tempo di bilanci. Ci pensa il presidente Pierangelo Ferrari: "Il 2023 si chiude con un aumento del 13% del numero dei soci e questo è già di per sé motivo di soddisfazione, ma l’anno che si sta per concludere ci ha portato un’altra soddisfazione - introduce il presidente Pierangelo Ferrari - Siamo infatti appena stati premiati alla conferenza dei presidenti FIAB, che si è tenuta il 18 e 19 novembre a Ferrara, per il buon risultato sulla fidelizzazione dei soci. Abbiamo infatti raggiunto il quarto miglior risultato tra tutte le associazioni FIAB in Italia come minore tunrover, abbiamo avuto cioè un alto numero di rinnovi dall’anno precedente. Per questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri soci, per il sostegno che ci danno e i soci attivi e i membri del consiglio direttivo per il lavoro che fanno".

E la precisazione: "Ci chiamiamo FIAB Casalpusterlengo, ma i nostri soci arrivano un po’ da tutto il Basso Lodigiano, infatti i comuni da cui raccogliamo almeno due adesioni sono: Codogno, Mairago, Corno Giovine, Ospedaletto Lodigiano, Brembio, Terranova, Borghetto. "Diventare socio FIAB significa sostenere la realtà italiana che, grazie all’impegno della federazione nazionale e delle tante associazioni e sezioni locali, è attiva al fianco di chi pedala, ma anche di chi ancora non si muove in bicicletta, ma vorrebbe farlo, impedito da mancanza di sicurezza, di percorsi adeguati o condizioni idonee- precisa-. Ma FIAB è anche cicloturismo e svago in bicicletta. Il calendario delle cicloescursioni e delle ciclovacanze di FIAB Casalpusterlengo è sempre ricco e di altissima qualità. Paola Arensi