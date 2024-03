“Tuteliamo Pavia Ovest“. Primo summit di gruppo

Ambiente, sostenibilità, servizi e infrastrutture oltre alla socialità: sono i temi che “TuteliAmo Pavia Ovest“, gruppo informale di cittadini del quartiere, trasversale a partiti e schieramenti politici, ritiene centrali per il territorio. Ne hanno parlato ieri nel primo incontro di democrazia partecipativa all’Aps Cazzamali. "Come primo passo – hanno detto i promotori Alfredo Morresi e Giuseppe Giacalone – vorremmo raccogliere le esigenze, cosa manca rispetto ad alcuni temi centrali nella vita di Pavia Ovest e, una volta definita questa agenda necessariamente limitata e forse un po’ grezza ma comunque espressione di chi vuole far sentire la propria voce, consegnarla a tutti i candidati sindaco per ascoltare cosa avranno da dire". Il gruppo, grazie al sostegno della Rete Comitati Cittadini, si è già fatto valere opponendosi all’approvazione della variante al Pgt per quanto riguarda l’edificazione delle vie Marangoni, De Pascalis e Bonomi.

M.M.