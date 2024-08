Turisti tedeschi in camper derubati di documenti e carte di credito

VIGEVANO (Pavia)

La loro vacanza in Italia è durata poche ore. Il tempo di raggiungere da Norimberga in Germania l’Italia e fare tappa a Vigevano, dove hanno scelto di sostare con il loro camper nella zona della lanca dell’Ayala, una delle più suggestive del corso del Ticino ma anche una di quelle meno sicure. E infatti, al ritorno dalla loro passeggiata, hanno trovato il lunotto rotto e nessuna traccia della borsa che conteneva i documenti e le carte di credito. È la disavventura occorsa a due turisti tedeschi. A dare loro una mano un vigevanese che, passando in zona, li ha visti in grave difficoltà. "Me la cavo con l’inglese e ho potuto tranquilizzarli – racconta –. Erano molto agitati e preoccupati per la notte, così li ho fatti parcheggiare nel cortile di casa mia. Poi li ho accompagnati in commissariato per presentare denuncia e li ho aiutati a sistemare in qualche modo il lunotto, perché per una riparazione corretta sarebbero stati necessari un paio di giorni". I turisti avevano però fretta di ripartire e rientrare il Germania. Per il momento le due settimane di ferie previste in Italia aspetteranno. "Hanno lasciato Vigevano senza nemmeno vedere piazza Ducale – dice ancora il loro soccorritore – questa volta non abbiamo fatto una bella figura...". U.Z.