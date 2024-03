Tunnel carpale, intervento mini invasivo

Un vero e proprio percorso di cura per superare la sindrome del tunnel carpale, un disturbo molto diffuso che interessa gran parte della popolazione soprattutto femminile in età lavorativa, e offrire al paziente un’esperienza di cura completa. Dalla scorsa settimana al Mondino chi accusa una sofferenza del nervo mediano a livello del polso può partire con la prenotazione di una visita neurologica o un esame elettromiografico (Emg), che porterà alla formulazione di una diagnosi specialistica; qualora la necessità sia quella dell’intervento chirurgico, si potrà procedere con la prescrizione sia con il servizio sanitario nazionale che in solvenza. L’intervento, in una situazione ottimale, viene realizzato nell’arco di una decina di minuti con una tecnica mini-invasiva (intervento mini-open), praticando un taglio di soli 1,5 cm al polso in anestesia locale. Dal momento dell’accettazione alla dimissioni, senza complicazioni, la permanenza in clinica può durare anche solo un’ora.