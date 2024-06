Tuffo nel Ticino. Proibito e quindi virale

Si è tolto i vestiti, è rimasto in costume da bagno, si è seduto su uno dei parapetti del Ponte Coperto e si è tuffato nelle acque del Ticino. È successo ieri in uno dei luoghi simbolici della città, a poche centinaia di metri dal centro storico. Il giovane ha poi raggiunto a nuoto una delle rive del fiume e se n’è andato. Il suo è stato senz’altro un gesto pericoloso e vietato per legge. Dopo le piogge dei giorni scorsi, il ragazzo ha corso il rischio di urtare rami o detriti trascinati dalla corrente. Inoltre da anni è in vigore un divieto di balneazione nel tratto cittadino del Ticino. La “follia“ è stata immortalata da alcuni passanti che in quel momento transitavano a piedi sul Ponte Coperto o nella zona del Borgo Basso. Le immagini sono poi state pubblicate sui social, con molti commenti negativi nei confronti del giovane.