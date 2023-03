Truffe, nuovi trucchi C’è il falso arrotino

Prendi i soldi e scappa. Attenti alla truffa dell’arrotino che si aggira nella nostra zona. Una persona si è rivolta a un arrotino per affilare delle forbici e questi, con la scusa che aveva finito il gas della bomboletta, ha chiesto di entrare in casa per utilizzare la fiamma del fornello della cucina. Quando ha aperto il gas del fornello, ha simulato, in qualche modo, una anomalia che ha subito evidenziato, affermando che sarebbe stato necessario cambiare un componente del fornello; in caso contrario il pericolo di fughe di gas o ritorni di fiamma erano una possibilità più che probabile. A questo punto, lui dichiara di avere il materiale e la competenza per riparare il guasto. Armeggia sui fornelli e poi, soddisfatto afferma che tutto è a posto, chiedendo 200 euro per l’intervento e il materiale utilizzato. Prende i soldi e se ne va e quando il padrone ha qualche sospetto e scopre che l’arrotino è un truffatore, ormai è troppo tardi. Dell’arrotino, nessuna traccia e al truffato non resta altro che andare a presentare denuncia, magari scoprendo di essere in buona compagnia.

P G .R .