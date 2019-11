Pavia, 2 novembre 2019 - E' stato notato a bordo di un'auto che procedeva ad andatura lenta, insospettendo i poliziotti della squadra Mobile impegnati in un servizio disposto per contrastare le truffe ad anziani. E' iniziato così un pedinamento a distanza della Fiat 500 L, risultata noleggiata in Campania. Il conducente è stato visto mentre 'agganciava' solo persone anziane, in genere uomini, sempre da soli per strada. In via Malaspina ha fatto salire a bordo un 93enne e lo ha accompagnato a casa, in via Dei Mille, dov'è entrato ed è stato poi visto uscire frettolosamente dopo pochi minuti.

E' stato quindi bloccato dalla polizia, che ha ricostruito il 'modus operandi' della truffa appena messa a segno: l'uomo si spacciava per il figlio di un ex collega di lavoro dell'anziano, fingeva che si conoscevano e aveva con sé un sacchetto di cellophane con dei giubbotti: un pretesto per entrare in casa della vittima e derubarla. Al 93enne aveva così sottratto 130 euro, mentre i precedenti tentativi con altri anziani fermati per strada erano falliti. Arrestato in flagranza, il 44enne, napoletano, è risultato già pluripregiudicato per reati specifici, specializzato proprio nelle truffe agli anziani. Questa mattina l'arresto è stato convalidato e il Gip ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di soggiorno in Napoli.