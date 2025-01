Truffe alle persone più fragili. Consigli utili dall’Arma

Mille brochure e 200 locandine, stampate col contributo della Provincia, per la nuova campagna dei carabinieri contro le truffe agli anziani. L’iniziativa è stata presentata ieri dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Marco Iseglio, insieme a Giovanni Palli, presidente della Provincia di Pavia. Facendo seguito ai 162 incontri organizzati nel 2024 sul territorio provinciale, ai quali hanno partecipato circa 5.400 persone, l’impegno prosegue con lo slogan #PossiamoAiutarvi. Nelle brochure e nelle locandine vengono sintetizzati i 6 consigli dei carabinieri: diffidate dalle apparenze, attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, il tesserino non basta, limitate la confidenza al telefono e su internet, non fatevi distrarre. "Ci fa piacere – sottolinea il colonnello Iseglio – che anche quest’anno la Provincia abbia sostenuto l’iniziativa dell’Arma, che ha trovato anche il sostegno di molti Comuni, al momento circa 40 ma altri continuano ad aderire". "La Provincia – conferma il presidente Palli – anche quest’anno ha collaborato con convinzione a questa iniziativa. Si fa prevenzione per questi reati ‘antipatici’". S.Z.