Trivolzio, Fabio Friggi trovato morto a casa dell’amica: la 25enne è indagata, ma non per omicidio

Trivolzio (Pavia), 7 settembre 2023 - La 25enne è indagata, ma non per omicidio. A tre settimane dalla morte di Fabio Friggi, 44enne di Motta Visconti trovato privo di vita, nel pomeriggio di venerdì 18 agosto, nel cortile esterno della casa della giovane amica dove avrebbe passato la notte precedente, l'immobile resta sotto sequestro, come le auto, e si attendono gli esiti degli accertamenti effettuati dal Ris, oltre che il referto dell'autopsia per stabilire la causa del decesso.

Nel frattempo è emerso che è stato nominato un avvocato d'ufficio alla 25enne, che risulta dunque iscritta nel registro degli indagati, anche se dalla Procura viene mantenuto il totale silenzio e non è dato sapere neppure quali siano le ipotesi di reato formulate, con l'unica precisazione da parte dell'avvocato Agnese Grippo che non viene contestata alcuna ipotesi di omicidio, neppure colposo o preterintenzionale. Potrebbe esserle contestata l'omissione di soccorso, ma l'ipotesi non viene né confermata né smentita.

L'indiscrezione trapelata sull'autopsia, che non avrebbe individuato nella ferita alla testa la possibile causa della morte, sembra dunque aver portato gli inquirenti a non ipotizzare, al momento, che Fabio Friggi sia stato ucciso, anche se gli elementi da chiarire sarebbero ancora tanti.