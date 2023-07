Pavia, senza biglietto non vuole scendere dal treno: denunciato dai carabinieri

Pavia, 16 luglio 2023 – Sorpreso alla partenza del treno senza biglietto, si è rifiutato di scendere dal convoglio, costringendo il capotreno a chiamare i carabinieri. L'uomo, 27enne nigeriano residente a Mortara, al termine degli accertamenti, è stato deferito, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria, per l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.

La vicenda risale alla serata di giovedì, 13 luglio, quando alla stazione ferroviaria di Pavia, sul treno in partenza per Mortara, il capotreno ha sorpreso il 27enne privo del regolare documento di viaggio, invitandolo dunque a scendere prima che il treno partisse. Senza avere reazioni violente, come invece avvenuto purtroppo in altre simili circostanze, il viaggiatore senza biglietto si è però rifiutato di scendere dal treno, opponendo una ferma resistenza passiva e costringendo il capotreno a ritardare di alcuni minuti la partenza del convoglio, in attesa dell'arrivo dei carabinieri. I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, giunti sul posto, hanno poi convinto il 27enne a seguirli scendendo dal treno e hanno avviato gli accertamenti conclusi con il deferimento in stato di libertà per l'interruzione del servizio pubblico, reato che il viaggiatore trasgressore avrebbe evitato se, quando è stato scoperto senza biglietto, fosse sceso dal treno senza provocarne la ritardata partenza.