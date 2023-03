Pavia, uomo sgrida ragazzi che fumano in treno, loro lo aggrediscono e rapinano: arrestati

Un agente della polizia ferroviaria

Quattro giovani, di cui uno minorenne, arrestati per rapina. È successo nel pomeriggio di venerdì 3 marzo sul treno della linea Trenord S13 tra Pavia e Milano. I dettagli dell'episodio non sono stati ancora resi noti dalle forze dell'ordine. Si sa che la polizia è stata chiamata dai passeggeri e che il convoglio ha dovuto arrestare la corsa in mezzo alle campagne del Pavese, poi raggiungere la stazione di Certosa, nel comune di Giussago, dove l'ambulanza ha quindi soccorso un uomo 32enne rimasto lievemente ferito.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, sembrerebbe che il ferito avesse rimproverato un gruppo di ragazzi perché stavano fumando a bordo del treno. In risposta sarebbe stato aggredito, riportando comunque conseguenze lievi (in codice verde il trasporto del ferito in ambulanza), ma anche rapinato, forse del cellulare, probabilmente strappato per evitare che lanciasse l'allarme.

Sta di fatto che sul posto è intervenuto personale della polizia ferroviaria e i carabinieri, che hanno ipotizzato la responsabilità di quattro giovani, tre maggiorenni e uno ancora minorenne, che sono quindi stati arrestati in flagranza per il reato di rapina, oltre ad essere accusati di altri reati (lesioni personali e interruzione di pubblico servizio).

Le accuse ancora al vaglio delle autorità giudiziarie competenti, la Procura ordinaria del Tribunale di Pavia per i tre maggiorenni e la Procura del Tribunale minorile di Milano per il minorenne coinvolto.