Tre giorni per sgomberare il condominio

Il condominio di via Sgazzini 1 a Castelleone (Cremona) dovrà essere sgomberato. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Pietro Fiori. I condomini, a far data da giovedì, hanno 72 ore per andarsene. Chi non lo fa rischia l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro. Il caseggiato versa in condizioni precarie e presenta situazioni di degrado tali da renderlo non conforme agli standard igienico-sanitari e di sicurezza.

A fine giugno era stato effettuato un sopralluogo congiunto fra Polizia locale, carabinieri, personale tecnico dei vigili del fuoco di Cremona, Ufficio tecnico del Comune e ingegnere strutturista incaricato dal Comune stesso. Un altro sopralluogo era stato effettuato il 13 luglio da parte di Polizia locale, carabinieri, Ats e Ufficio tecnico comunale. Nel sopralluogo di fine giugno sono stati rilevati numerosi elementi di incuria e di degrado fra cui infiltrazioni dal tetto, cavi dell’elettricità scoperti ad altezza di bambino, scarichi fognari a cielo aperto. Il 6 luglio la relazione stilata dall’ingegner Fulvio Marazzi ha dichiarato la struttura del fabbricato "insicura e quindi inagibile alla luce delle innumerevoli incertezze e dei tangibili segni di degrado".

Neanche 15 giorni più tardi, il 19 luglio, la relazione dell’Ats Valpadana ha stabilito come "sussistenti le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono il ricorso a un provvedimento extra ordinem necessario alla tutela della pubblica e privata incolumità. Quindi divieto di utilizzo e conseguente sgombero". Alla luce di tutto questo, il sindaco Fiori ha firmato l’ordinanza.

P.G.R.