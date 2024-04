Travacò Siccomario, si ferisce con la smerigliatrice in giardino: amputato un dito

Travacò Siccomario (Pavia), 2 aprile 2024 - Era nel giardino di casa e stava lavorando con una smerigliatrice a disco. Un uomo di 41 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza per le gravi conseguenze di un infortunio domestico. Non è in pericolo di vita, ma ha subìto conseguenze permanenti, in particolare per l'amputazione di un dito di una mano.

L'incidente è successo ieri, lunedì 1 aprile, poco prima di mezzogiorno. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia, per ricostruire l'accaduto, senza riscontrare responsabilità di altre persone. Utilizzando la smerigliatrice a disco, lo stesso 41enne deve aver perso il controllo dell'affilato utensile, che gli ha letteralmente amputato un dito. Forse un repentino 'salto' del disco della smerigliatrice, che gli ha fatto perdere la presa solo per un istante, ma con conseguenze purtroppo molto gravi.

Le urla del ferito hanno subito attirato l'attenzione delle altre persone che erano in casa e sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari, con l'invio sul posto dell'elisoccorso che ha poi trasportato con la massima urgenza il 41enne all'ospedale monzese, specializzato nella chirurgia plastica della mano.