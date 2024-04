Trattore rubato a Cervesina ritrovato nell’ex zuccherificio

I carabinieri hanno rintracciato in poche ore il trattore rubato a Cervesina, trovando anche un escavatore di una ditta bresciana che non ne aveva ancora denunciato il furto. E un’altra volta l’area dismessa dell’ex zuccherificio di Casei Gerola, lungo la Provinciale 206, è risultata usata per traffici illeciti, in questo caso come deposito di mezzi rubati. Era già successo lo scorso anno: il 17 febbraio 2023, gli stessi militari avevano infatti rintracciato nella medesima area industriale dismessa un trattore, in quel caso rubato a Tromello. Questa volta il furto era stato invece messo a segno ai danni di un’azienda agricola di Cervesina, denunciato nella mattinata di venerdì: nella nottata precedente ignoti malviventi avevano preso facilmente il trattore, da un’area non recintata. Il mezzo agricolo era però dotato di sistemi di controllo satellitari, che hanno consentito di localizzarlo in poche ore: verso mezzogiorno i carabinieri della Compagnia di Voghera lo hanno recuperato a Casei Gerola. E nella stessa area dismessa, hanno anche trovato il secondo mezzo rubato, entrambi restituiti ai legittimi proprietari dopo le formalità. S.Z.