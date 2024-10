Tracciati sei nuovi sentieri alla riscoperta dell’Oltrepò

Sei sentieri come petali di un fiore speciale, il “Fiore di Borgoratto Mormorolo“, una serie di itinerari immaginati sulla nuova rete di sentieri escursionistici che si snoda tra le splendide colline pavesi, in borghi ricchi di storia, rinomati oggi per la produzione di vini e le pregiate attività artigianali locali. Grazie alla sinergia tra la proloco Borgoratto Mormorolo, il Comune, il Cai di Voghera e la Comunità montana Oltrepò pavese, dopo tre anni di lavori è stata possibile la tracciatura di nuovi sentieri e la ridefinizione e manutenzione dei tracciati preesistenti. I sei sentieri offrono itinerari ad anello di 7 chilometri ciascuno, ideali per gli amanti dell’escursionismo e per gite fuori porta in famiglia. Per i più allenati, è possibile unire più petali o percorrere il perimetro esterno del fiore, il “Giro della Corolla“, di 18 chilometri. "Un progetto che non solo valorizza il territorio - dice il presidente della proloco Adriano Nonna - ma offre a residenti e visitatori l’opportunità di immergersi nella bellezza naturalistica delle nostre colline".

Il primo obiettivo del Fiore di Borgoratto Mormorolo è far conoscere il territorio. "L’Oltrepò pavese è terra di piccoli borghi, strade che attraversano vigneti a perdita d’occhio - ha aggiunto il sindaco Fabio Molinari -, castelli arroccati e chiese da cui si ammirano panorami incantevoli. Un patrimonio naturalistico e storico da scoprire, chilometro dopo chilometro. La sinergia di intenti e la condivisione di idee portano a risultati importanti, fondamentali per il rilancio turistico dell’Oltrepò". M.M.