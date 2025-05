Tra goliardia e sport. Sfida tra universitari nella caccia al tesoro

I vincitori dello scorso anno, gli alunni del Valla, hanno portato il carretto della cartomante con tanto di sfera di cristallo e tarocchi. Il Cairoli ha scelto un sottomarino, altri un dragone, un cardinale, una pecora gigante oppure una ragazza in canoa portata a spalle. Tra fumogeni e stemmi ieri a Pavia si è disputata la XVI edizione della caccia al tesoro intercollegiale, un evento goliardico-sportivo che coinvolge tutti i collegi universitari della città. In piazza Duomo, la città si è trasformata in un campo di gioco a cielo aperto per uno degli appuntamenti più attesi della vita universitaria. Le squadre, formate dalle matricole di ogni collegio, si sono sfidate affrontando indovinelli e prove disposti nei vari colleghi di Pavia. M.M.