Tour de France, 1 luglio tappa in Oltrepo Pavese. Strade chiuse e divieti di sosta: dove e quando

La giornata è di quelle storiche, l’evento è da vedere possibilmente dal vivo e da immortalare col proprio smartphone, per testimoniare ‘io c’ero” e strappare qualche immagine ai vari campioni. Ma avrà anche delle ricadute notevoli sul traffico. Per cui, che si sia o meno appassionati di ciclismo, è bene segnarsi data, orari e luoghi di transito del Tour de France in OltrePo Pavese, prima volta in 120 anni, perché lunedì mattina, 1 luglio 2024, sarà interdetta per alcune ore la principale arteria di collegamento della Bassa Lombardia, ma non sarà possibile transitare neppure a piedi nelle vie di alcune località dell’Oltrepo Pavese, interessate dalla gara: Stradella, Broni, Voghera.

Uno scatto del Tour de France (Foto archivio)

La tappa del Tour de France di lunedì 1 luglio partirà da Piacenza, in Emilia Romagna. Ma il ponte della via Emilia tra Lodi e Piacenza, tra le 8.15 e le 12.45, sarà interdetto al traffico, per cui ne risentirà anche il traffico del sud del Lodigiano e di chi fa il pendolare tra le due province-regioni. Allo stesso modo sarà chiuso il casello autostradale Piacenza Ovest in entrambe le direzioni. Sono previste navette dai parcheggi più esterni. Dopo il passaggio in città i ciclisti che aspirano alla maglia gialla si dirigeranno verso la via Emilia Pavese, per raggiungere l’Oltrepo e poi Torino.

La SS10 "Padana Inferiore" percorre la Pianura Padana da est a ovest: 373,5 chilometri tra Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. La grande arteria sarà dunque in gran parte interessata da questa terza tappa italiana del Tour de France, la Piacenza – Torino, di 231 chilometri. L’intero tratto della Ss10, la principale arteria stradale della pianura sarà chiuso al traffico veicolare tra le 9 e le 13. Circa due ore prima del passaggio dei corridori, infatti passerà l’imponente e spettacolare carovana pubblicitaria, composta da circa 80 mezzi.

Gli orari di gli orari di chiusura delle strade nell'OltrePo pavese a causa del passaggio del Tour de France scattano alle 8 del mattino e proseguono fino al passaggio della corsa quindi all'incirca fino alle 13:00. In dettaglio: dalle 8 fino al termine del transito della corsa ciclistica è vietata la sosta di veicoli nelle strade interessate dal passaggio della gara. I veicoli in sosta saranno rimossi forzatamente. Dalle 9,45 e fino a 15 minuti dopo il transito del veicolo con il cartello ‘fine corsa’ sarà sospesa anche la circolazione veicolare e pedonale.

Plaisance è Piacenza, dove l'1 luglio parte la terza tappa del Tour de France.

I cicisti che partecipano al Tour de France, partita da Piacenza, arriveranno nell’OltrePo Pavese attorno alle ore 12 in località Cardazzo di Bosnasco, alle porte di Stradella. Attraverseranno dunque la città: tra le 12:10 e le 12 e 13 sono attesi presso la rotatoria delle colline, quindi proseguiranno per via Cesare Battisti, corso XXVI Aprile, piazza Vittorio Veneto, via Cavour, via Gay, piazza Meriggi, via Depretis (contromano), viale Libertà, via Ozzola, fino alla rotatoria dell’Esselunga, sulla SS10.

Subito a ruota, i ciclisti, arriveranno nella località pavese di Broni, tra le 12,16 e le 12,20 attraverso attraverso via Emilia, piazza Garibaldi, via Emilia, via Marconi, con ritorno sulla statale. Tra le 12.23 e le 12,27 è previsto l'approdo a Redavalle, quindi a Santa Giuletta (12,26 – 12,31), Casteggio (12,32 – 12,38), Montebello della Battaglia (12,36 – 12.43).

Il Tour de France arriverà a Voghera, sempre nel Pavese, tra le 12,46 e le 12,53, passando per via Piacenza, via Amendola, piazzale Quarleri, via Montebello, via Matteotti, via don Minzoni, piazza Meardi, via Fratelli Rosselli e via Tortona, per poi dirigersi verso Pontecurone e le altre cittadine piemontesi, prima dell’arrivo a Torino intorno alle 17.