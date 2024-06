Il Tour de France in Oltrepò Pavese: chiusure e divieti lunedì 1 luglio

Stradella (Pavia), 28 giugno 2024 – La data storica è quella di lunedì 1 luglio 2024 quando per la prima volta il Tour de France passerà dall’Italia e dall’Oltrepò Pavese.

Preceduti di circa due ore dalla carovana pubblicitaria (storica dal 1930), i ciclisti entreranno in provincia di Pavia in località Cardazzo di Bosnasco tra 12.02 e le 12.04. La prima città che sarà interessata è Stradella dove il passaggio è atteso tra le 12,10 e le 12,13 alla rotatoria “delle colline”, quindi i corridori imboccheranno via Cesare Battisti, proseguendo in corso XXVI Aprile, piazza Vittorio Veneto, via Cavour, via Gay, piazza Meriggi, via Depretis (contromano), viale Libertà, via Ozzola, per tornare, alla rotatoria dell’Esselunga, sulla SS10.

A Broni, il passaggio avverrà tra le 12,16 e le 12,20, i ciclisti transiteranno in via Emilia, piazza Garibaldi, nuovamente via Emilia, via Marconi, con ritorno sulla statale dalla quale attraverseranno Redavalle (tra le 12.23 e le 12,27), Santa Giuletta (12,26 – 12,31), Casteggio (12,32 – 12,38), Montebello della Battaglia (12,36 – 12,43).

Il transito a Voghera è previsto tra le 12,46 e le 12,53, in via Piacenza, via Amendola, piazzale Quarleri, via Montebello, via Matteotti), via don Minzoni, piazza Meardi, via Fratelli Rosselli e via Tortona, per dirigersi verso Pontecurone e le altre cittadine piemontesi, prima dell’arrivo a Torino intorno alle 17.

Dalle 8 fino al termine del transito della corsa ciclistica è vietata la sosta di veicoli nelle strade interessate dal passaggio della gara. I veicoli in sosta saranno rimossi forzatamente. Dalle 9,45 e fino a 15 minuti dopo il transito del veicolo con il cartello ‘fine corsa’ sarà sospesa anche la circolazione veicolare e pedonale. L’intero tratto della Ss10, la principale arteria stradale della pianura sarà chiuso al traffico veicolare tra le 9 e le 13. Circa due ore prima del passaggio dei corridori, infatti passerà l’imponente e spettacolare carovana pubblicitaria, composta da circa 80 mezzi.