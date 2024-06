Torrevecchia Pia, scontro nella notte fra 3 auto: i tre conducenti portati in ospedale

Torrevecchia Pia (Pavia), 30 giugno 2024 - Incidente con tre auto coinvolte, con i tre conducenti finiti in ospedale. Erano da poco passate le 3 di oggi, domenica 30 giugno, quando sono scattate le richieste d'intervento per un violento scontro sull'ex Statale 412 "della Val Tidone", nel territorio comunale di Torrevecchia Pia, nel tratto fra il centro abitato e la frazione Vigonzone.

I soccorsi sono scattati con il codice rosso in uscita, temendo conseguenze molto gravi per i coinvolti, in tutto 6 persone, a bordo di 3 veicoli, una Peugeot 2008, una Toyota Aygo e una Tesla. Dalla centrale operativa di Areu sono state inviate sul posto tre ambulanze e due auto mediche, una da Pavia e l'altra da Lodi, per prestare i soccorsi alle diverse persone coinvolte.

Per fortuna nessuno è risultato in condizioni gravissime, ma i tre conducenti dei mezzi, due giovani di 20 e 23 anni e una donna di 32 anni, sono comunque stati trasportati, con le ambulanze in codice giallo, due al San Matteo di Pavia e uno al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia della Stazione di Villanterio, per ricostruire la dinamica dell'incidente e attribuire le relative responsabilità.