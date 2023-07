Torre Civica di Pavia a Rischio, 18 Anni Senza Manutenzione

La torre civica necessita di interventi 18 anni dopo l’ultima manutenzione.

A preoccupare sono

le infiltrazioni d’acqua piovana che potrebbero mettere a rischio l’integrità del monumento. Il fenomeno si è manifestato in modo evidente con le forti piogge di giovedì: dalla cella campanaria l’acqua scivola in modo massiccio lungo la facciata esterna, come attesta una vistosa chiazza di umidità

che attraversa l’orologio

e arriva alla bifora

e che ha danneggiato

le iscrizioni. La torre campanaria, 39 metri, risale forse al Duecento, quando aveva funzione

di torre d’osservazione.

Il Comune, che ne è proprietario, sta studiando le soluzioni: escluso

un ponteggio per i costi, scartato l’uso di una piattaforma per la mancanza di spazi adeguati. Forse

si ricorrerà all’edilizia acrobatica.

U.Z.