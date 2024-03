Torre civica crollata al suolo. Pubblico ricordo

Domani ricorre il 35° anniversario del crollo della torre civica. In ricordo del tragico evento il Comune di Pavia organizza una cerimonia pubblica dalle 10,15 in piazza del Duomo davanti ai resti della costruzione che in quella tragica mattina è improvvisamente caduta. Il crollo della torre avvenuto il 17 marzo 1989 provocò quattro vittime (Adriana Uggetti e Barbara Cassani, due ragazze di 18 e 17 anni di San Genesio, Giulio Fontana di 76 anni, proprietario del Regisole che allora era un albergo e Pia Casella Comaschi, l’edicolante di 52 anni di piazza Duomo) e 15 feriti. Alta 78 metri, si stagliava accanto al Duomo e proprio poche settimane prima della tragedia l’amministrazione comunale dell’epoca pensava di aprirla al pubblico per consentire un punto di vista diverso della città.

M.M.