Torre d'Arese, fallisce l'assalto notturno al Postamat: denunciato 38enne

Torre d'Arese (Pavia), 4 febbraio 2025 - Ha tentato di scassinare lo sportello automatico delle Poste con mazzetta da muratore e scalpello. Ma ha fatto scattare l'allarme ed è poi stato intercettato dai carabinieri mentre fuggiva per i campi.

Il presunto responsabile, un uomo di 38 anni di Villanterio, è stato denunciato, in stato di libertà, per il tentato furto. E' successo verso le 3 di oggi, martedì 4 febbraio, a Torre d'Arese, al Postamat inaugurato nel 2019. Un tentativo di furto senza esplosivo, come più spesso accade negli assalti notturni agli sportelli automatici, o senza sofisticati marchingegni elettronici che riescono a mandare in tilt gli apparecchi per far erogare le banconote.

Molto più artigianale il metodo messo in atto, con semplici attrezzi da lavoro, che non è stato però efficace: martellando sullo scalpello per cercare di aprire dall'esterno la cassa con i contanti, è infatti scattato l'allarme per il tentativo di manomissione in corso. A quel punto il responsabile ha abbandonato sul posto i suoi arnesi da scasso ed è fuggito a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce nelle campagne. Ma i carabinieri della Stazione di Villanterio, della Compagnia di Pavia, lo hanno intercettato e bloccato, facendo scattare la denuncia in stato di libertà.