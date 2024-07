Torna la “Corri Pavia“: "Crediamo nello sport"

In campagna elettorale era stata promessa e ieri è stata presentata l’edizione 2024 della CorriPavia 10k e Mini CorriPavia (non competitiva), L’evento organizzato da Asd atletica 100 Torri Pavia si disputerà il 13 ottobre. "Sono davvero contento che la CorriPavia torni anche quest’anno nelle strade della nostra città - ha detto il sindaco Michele Lissia -. La nostra amministrazione ritiene lo sport di fondamentale importanza: ha una valenza sociale e promuove l’aggregazione, al tempo stesso è strettamente legato alla buona salute dei cittadini. Per questo abbiamo fatto di tutto per recuperare la CorriPavia già da quest’anno". L’assessora allo sport Angela Gregorini ha, invece annunciato le due edizioni del 2025: "Per commemorare i 500 anni della battaglia di Pavia ci sarà una classica sempre a ottobre e una a febbraio/marzo con percorso speciale fra Pavia, il castello di Mirabello e la cascina Repentita". "L’edizione di quest’anno – ha concluso Franco Corona, presidente della Atletica 100 Torri - pur se ridotta, visti i tempi, confidiamo ponga le basi per un grande evento futuro che mobiliti i città ingenti risorse". M.M.