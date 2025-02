Torna agibile la palestra dell’Itis Caramuel

Avrebbe dovuto essere pronta nel 2021 e invece gli studenti dell’Itis Caramuel possono beneficiare solo da qualche giorno della nuova palestra che è diventata finalmente agibile. In un primo momento era stato assicurato che la struttura sarebbe stata a disposizione per l’inizio dell’attuale anno scolastico ma a settembre la data era slittata. Da ultimo la Provincia, proprietaria dell’immobile, aveva assicurato che sarebbe stata pronta al rientro dalle vacanze di Natale. Ma anche questa scadenza era stata disattesa: non era stato ancora completato l’impianto di riscaldamento. Una serie di rinvii che avevano avuto come unico effetto quello di impedire agli studenti di svolgere regolarmente le lezioni di attività motoria. Finalmente a inizio del mese le difficoltà sono state superate e, dopo il collaudo, alla fine della settimana scorsa sono state consegnate le chiavi.