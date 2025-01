Tir carico di riso si ribalta. Autista ferito

Era carico di riso l’autoarticolato che si è ribaltato, ieri a Chignolo Po. L’incidente è successo sulla Sp204 che collega alla frazione Alberone, prima di mezzogiorno. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Stradella, intervenuti con i soccorsi sanitari di Areu e le squadre dei vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Si è trattato comunque di un’uscita di strada autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Prima di una curva a sinistra, le ruote di destra del rimorchio sono finite giù dall’asfalto: il mezzo pesante si è ribaltato sulla fiancata. Il camionista, un uomo di 53 anni, all’arrivo dei soccorsi era già uscito dalla motrice, ma per le ferite riportate è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al San Matteo di Pavia.

S.Z.