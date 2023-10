Ticket speciale per il Festival del turismo responsabile. Si acquista tramite l’App a 4 euro e dura due giorni

Autoguidovie, in partnership con l’Università di Pavia, prende parte alla tappa pavese di “IT.A.CÀ migranti e viaggiatori - Festival del turismo responsabile“ in programma domani e domenica con l’introduzione di un titolo di viaggio dedicato, valido per tutta la durata dell’evento: il pass speciale si acquista sull’App a 4 euro. "La crescita valoriale nei confronti dei territori alla quale si è assistito negli ultimi anni non può che essere “accompagnata“ da una mobilità sostenibile, in grado di garantire vivibilità dove viviamo e lavoriamo, puntando a ridurre il traffico privato e, nel contempo, abbattere le emissioni di Co2 nell’atmosfera – spiega Stefano Rossi, ad di Autoguidovie – La nostra azienda crede fortemente nei servizi di mobilità sostenibili che, abbinati a sistemi tecnologici avanzati, offrono un’alternativa al mezzo privato e consentono il turismo responsabile".