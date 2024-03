Testa d’artista di Bressani alla Pediatria

L’arte come cura per un ambiente, reso il più familiare possibile, abbattendo i muri che lo separano dall’esterno. "Cerca il tuo mondo" si intitola il progetto con cui l’artista Stefano Bressani porta i colori nelle cliniche pediatriche, attraverso una testa iconica che tramite le tonalità attiva i sensi di ognuno in modo differente, fissandoli o sviluppandoli ulteriormente con assoluta ed esclusiva personalità.

La Testa d’artista di Bressani, donata alla pediatria del San Matteo, è stata installata ieri nella sala giochi, alla presenza del direttore Gian Luigi Marseglia. Bressani è il padre fondatore di una tecnica ritenuta innovativa: crea le sculture tridimensionali con l’uso della stoffa. “Sculture vestite“ è il nome delle sue opere apprezzate nel mondo dell’arte contemporanea. "Lavorare con i bambini è da sempre stato per me oggetto di attenzione e fonte di illuminante ispirazione" sottolinea Bressani.