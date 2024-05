Tentato omicidio: preso il terzo uomo

Terzo arresto per l’accoltellamento dello scorso 25 gennaio in viale Cesare Battisti, la polizia ha rintracciato venerdì sera, nell’ambito di controlli nei locali del centro storico pavese, un diciannovenne egiziano. Insieme a due connazionali di 21 e 17 anni, già arrestati l’8 marzo, è accusato di tentato omicidio per le numerose coltellate che avevano colpito un trentacinquenne nordafricano. Il ferito se l’era poi cavata. I poliziotti indagando sull’aggressione, pare maturata nell’ambito di una lite per droga, avevano individuato i presunti responsabili, venerdì l’ultimo arresto.

U.Z.