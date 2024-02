Tentato furto in una cantina. Un arrestato

Arrestato dai carabinieri per tentato furto. Erano da poco passate le 3, nella notte tra venerdì e ieri, quando un residente in un palazzo in via Lomellina ha sentito dei rumori sospetti e lo ha visto uscire dalla cantina con un televisore. Non riconoscendolo come uno degli altri abitanti del condominio, istintivamente gli ha chiesto cosa stesse facendo, ricevendo come risposta: "Sto lavorando". L’improbabile giustificazione, in piena notte, ha fatto scattare l’immediata chiamata al 112 e sul posto sono in breve intervenuti i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera. M.S., 30enne di nazionalità francese, senza fissa dimora anche se a suo dire residente a Milano e con un lavoro sempre nel capoluogo lombardo, è stato tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di tentato furto. Il colpo non era infatti stato ancora del tutto consumato quando è stato intercettato mentre stava uscendo dalla cantina trasportando quello che doveva essere il suo bottino, peraltro di scarso valore, un televisore da 100 euro circa. Il catenaccio che chiudeva la cantina è risultato forzato e il 30enne è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, in particolare un grosso cacciavite che sarebbe potuto servire proprio per aprire furtivamente la porta, insieme anche a oggetti atti ad offendere, in particolare un coltellino e pure uno spray al peperoncino, peraltro di libera vendita e comunque non utilizzati dall’arrestato. Ieri in Tribunale a Pavia l’arresto è stato convalidato dal Gip, che ha anche accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dal pm, disponendo il divieto di dimora in provincia di Pavia, in attesa dell’udienza rinviata al prossimo mese di marzo per entrare nel merito del giudizio.

S.Z.