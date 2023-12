Tentato furto in chiesa. Puntano alle offerte ma il sacrestano li scopre

Il sacrestano li ha notati mentre si aggiravano in chiesa con atteggiamento sospetto. Anche i tre uomini hanno visto il collaboratore del parroco, che ha di fatto sventato il furto, rimasto tentato. Dopo che i tre sconosciuti si sono allontanati dalla chiesa parrocchiale di Santa Cristina e Bissone, in via Vittorio Veneto, è stata trovata infatti una cassetta delle offerte forzata. I tre malviventi non sono però riusciti a impossessarsi dei soldi dell’elemosina. Il sacrestano ha quindi chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Corteolona. S.Z.