Tenta un raggiro con la “truffa dello specchietto“. Messo in fuga da un’anziana, identificato dai carabinieri

Ha tentato di mettere nel sacco una pensionata di 73 anni che invece ha capito subito le sue intenzioni, lo ha fatto fuggire e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Gravellona Lomellina. In meno di una settimana i militari lo hanno identificato e denunciato per tentata truffa aggravata: è B.G., 18 anni, originario di Magenta (Milano) ma domiciliato a Vigevano. L’episodio era avvenuto venerdì scorso a Cassolnovo: la donna era al volante della sua auto quando ha avvertito un colpo sulla carrozzeria ed è stata poi affiancata da una Seat Ibizia dalla quale è sceso il ragazzo che si è lamentato per un danno a suo dire provocato da una manovra azzardata della pensionata. La donna ha intuito di trovarsi davanti alla “truffa dello specchietto“ e si è rifiutata di chiudere la vicenda con un risarcimento di 300 euro ma ha preteso di chiamare alcuni parenti, mettendolo in fuga.