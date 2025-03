Telefoni e droga sequestrati a Torre del Gallo

Trovati, nella casa circondariale di Pavia, due etti di hashish e tre telefonini durante una perquisizione straordinaria. Già, a metà febbraio, erano stati sequestrati sei telefonini e ancora un paio di etti di hashish. "Un plauso al lavoro della Polizia penitenziaria di Pavia che nonostante le criticità quotidiane riesce ad evitare l’introduzione di sostanze stupefacenti e oggetti non consentiti nella struttura al fine di garantire l’ordine e la sicurezza della stessa" afferma il segretario regionale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) Alfonso Greco. Donato Capece, segretario generale del Sappe sottolinea come "nel triennio 2022/2024 sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria, nelle carceri italiane, circa 5mila telefonini (4.931, per la precisione). Diciamo da anni che in carcere girano troppi telefoni. Servono misure straordinarie per garantire la sicurezza".