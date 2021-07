Pavia, 5 luglio 2021 - Quattro giorni di disagi alla viabilità in ingresso e in uscita da Pavia per le chiusure programmate dalla società Milano Serravalle sulla Tangenziale Ovest pavese. Nella mattinata di oggi, lunedì 5 luglio, il primo giorno ha colto alla sprovvista gli automobilisti che evidentemente non ne erano stati preventivamente informati e si sono trovati deviati sulla viabilità ordinaria andata completamente in tilt a San Martino Siccomario in direzione del capoluogo provinciale. E martedì 6 luglio si replica con la seconda giornata nella medesima direzione di marcia (carreggiata Nord verso Ss35 Milano) già dall'imbocco alla rotatoria del Bennet di San Martino Siccomario fino all'intersezione con il raccordo di Bereguardo, dalle 11 alle 13 (orario ridotto dopo l'iniziale disposizione di chiusura dalle 10 alle 16).

Mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, sempre dalle 11 alle 13, la chiusura della medesima tratta di Tangenziale Ovest è programmata nell'opposto senso di marcia (carreggiata Sud), dunque dallo svincolo del raccordo di Bereguardo fino allo sbocco sulla Ss 35 alla rotatoria del Bennet a San Martino Siccomario. I lavori per i quali sono necessari i quattro giorni di chiusure sono ispezioni sul viadotto sul Ticino, effettuati «mediante l'ausilio di speciali piattaforme elevabili (By-bridge)« come spiega la società autostradale che gestisce anche la Tangenziale Ovest di Pavia, aggiungendo che «tale cantierizzazione si rende necessaria al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori oltreché degli utenti dell'autostrada stessa«.